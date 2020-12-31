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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور رواية «المحبوسون» للفرنسى جوزيف كيسّل بالعربية.. قريبًا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:16 ص
المحبوسون
المحبوسون
نضال ممدوح
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تصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال٬ النسخة العربية لررواية «المحبوسون» للكاتب الفرنسي جوزيف كيسّل، ترجمة أبو بكر العيادي.

رواية «المحبوسون» كتبها جوزيف كيسّل، الفرنسي من أصول روسية، عقب إصابة زوجته الأولى صاندي، ثمّ وفاتها، بمرض السّل، ولكنّه هنا يهجر الفضاءات الشّاسعة التي عوّدنا بها في رواياته الأخرى مثل «طاقم الطّيران» و«الفرسان»، ليركّز على حياة أفراد من عِلية المجتمع آل بهم ذلك المرض الفاتك إلى مصحّة للأمراض الصدريّة في جبال الآلب السويسريّة.

عالَم مغلَق، يسبر فيه كيسّل نفوس نزلائه، الذين يقاومون الموت بالحِمية واللهو، وهتك المحظور بالتدخين والشرب والعلاقات الغرامية، بعد أن صاروا حبساء تلك المصحة وقوانينها، ويحاول كلّ واحد منهم أن يتعلّق بشيء أو شخص يجعله علّة ما تبقى من أيامه، مثل مارك أوتيلي، ذلك الرّجل الأنانيّ المكابر، الذي ظلّ منفّرًا حتى لحظة انفراج أنارت صدره، ولطّفت طبعه، وغيّرت سلوكه تجاه الآخر، الحبيس مثله.

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