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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار أسعار الألبان اليوم 31-12-2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:14 ص
الألبان
الألبان
أسماء إبراهيم
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ينشر "الدستور" أسعار الألبان، اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، في الأسواق المصرية، والتي شهدت حالة من الاستقرار.

وسجل سعر كيلو اللبن نحو 13 جنيهًا، وسعر كيلو اللبن المعبأ يتراوح ما بين 12 و17 جنيهًا، حسب النوع.

وسجلت أسعار الزبادي حالة من الاستقرار في الأسعار، حيث سجل ثمن علبة الزبادي البلدي الصغيرة 2.5 جنيه، والعلبة الكبيرة سعرها يتراوح ما بين 3 إلى 3.50 جنيه، وسجلت علبة زبادي الشركات ما بين 2.50 إلى 3.25 جنيه.

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