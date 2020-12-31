محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير كازاخستان بشرم الشيخ

استقبل خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الأربعاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، السفير خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة والوفد المرافق له.وتناول اللقاء العلاقات المميزة بين مصر وكازاخستان على كافة المستويات الرسمى والشعبى وسبل تطوير تلك العلاقات، وخاصة فى المجالين السياحى والاقتصادى.وطرح السفير مقترح انعقاد ملتقى رجال الأعمال المصرى الكازاخستانى خلال شهر فبراير المقبل، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ؛ لتطوير تلك العلاقات بين البلدين، خاصة أن مدينة شرم الشيخ تعد من أهم الجهات المميزة للسائح الكازاخستانى، وكذا عقد لقاءات بين الشركات المصرية والكازاخستانية لتطوير التعاون الاقتصادى.ورحب المحافظ بالفكرة على أن يتم التنسيق مسبقا مع كافة الجهات المعنية والمحافظة عن طريق إيفاد وفد من كازاخستان لترتيب كافة الأمور المعنى بها الملتقى.