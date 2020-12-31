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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير كازاخستان بشرم الشيخ

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:13 ص
خالد فودة
خالد فودة
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استقبل خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الأربعاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، السفير خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء العلاقات المميزة بين مصر وكازاخستان على كافة المستويات الرسمى والشعبى وسبل تطوير تلك العلاقات، وخاصة فى المجالين السياحى والاقتصادى.

وطرح السفير مقترح انعقاد ملتقى رجال الأعمال المصرى الكازاخستانى خلال شهر فبراير المقبل، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ؛ لتطوير تلك العلاقات بين البلدين، خاصة أن مدينة شرم الشيخ تعد من أهم الجهات المميزة للسائح الكازاخستانى، وكذا عقد لقاءات بين الشركات المصرية والكازاخستانية لتطوير التعاون الاقتصادى.

ورحب المحافظ بالفكرة على أن يتم التنسيق مسبقا مع كافة الجهات المعنية والمحافظة عن طريق إيفاد وفد من كازاخستان لترتيب كافة الأمور المعنى بها الملتقى.

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