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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الفنان سيد هويدى يكشف من هو المنسى «جورج صباغ»

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:13 ص
سيد هويدي
سيد هويدي
نضال ممدوح
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تحت عنوان "المنسي جورج صباغ"٬ تساءل الفنان التشكيلي والناقد سيد هويدي: مازلت حائرا في لماذا تجاهلت الكتب التي قدمت رواد الفن التشكيلي في مصر ذكر الفنان "جورج صباغ" الذي ولد في الاسكندرية عام 1887، أرسله والده إلى باريس فى التاسعة عشر من عمره لدراسة القانون واستمر فى الإقامة بها حيث احترف بعد ذلك مهنة الرسم الملون (التصوير).

وأضاف "هويدي"، خلال منشور له على موقع "فيسبوك": ويشترك مع "محمود مختار" في الوصول إلى باريس في وقت مبكر، وإذا كان "مختار" عمل في مصنع للذخيرة فترة الحرب العالمية الأولى، فقد عمل "جورج صباغ" في محل لبيع السيارات، كما يشترك مع الفنان "محمود سعيد"، و"محمد ناجي" في أن الفن أخذ بشغاف قلبهما رغم دراسة القانون ورغبة الأهل في تلك الفترة في هذا التوجه الذي كان يؤهل الدراسين للقانون لمكانة سياسية كبيرة.

انخرط "صباغ" في الحياة الثقافية والفنية بعاصمة النور باريس، فشارك أعضاء جماعة النابيز (Nabis) فعالياتهم، وتنطق بالفرنسية Les Nabi وهم مجموعة من الفنانين الفرنسيين الشباب الناشطين في باريس من عام 1888 حتى عام 1900، والذين لعبوا دورًا كبيرًا في الانتقال من الفن الانطباعي والفن الأكاديمي إلى الفن التجريدي والرمزية والحركات المبكرة الأخرى للحداثة.

وكان من بين الأعضاء بيير بونارد وموريس دينيس وبول رانسون وإدوار فولارد وكير كزافييه روسيل وفيليكس فالوتون وبول سيروزيه وأوجست كازاليس، حيث كان معظمهم طلابًا في أكاديمي جوليان في باريس في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر.

شارك الفنانون إعجابًا مشتركًا ببول جوجان وبول سيزان وتصميمًا على تجديد فن الرسم، لكنهم اختلفوا كثيرًا في أنماطهم الفردية، كانوا يعتقدون أن العمل الفني لم يكن تصويرًا للطبيعة، بل هو توليفة من الاستعارات والرموز التي ابتكرها الفنان، في عام 1900، أقام الفنانون معرضهم النهائي وذهبوا في طريقهم المنفصل.

ومع ذلك تميز فن "جورج صباغ" بالرصانة، واكتسب من وجوده في باريس الثقافة الفنية وحرية التعبير، ولم يتأثر بالتأثيرية التي كانت نقطة انطلاق الفن الحديث، واتخذها مجايله الفنان "يوسف كامل" أسلوبا بعد دراسته في إيطاليا.

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