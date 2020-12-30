«قصور الثقافة» تفتتح معرضا للتصوير الفوتوغرافي بالأسمرات

افتتحت الهيئة من خلال فرع ثقافة القاهرة معرض "إبداعات فنية" بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، بالتعاون مع نادى هليوبوليس الرياضي، بحضور رئيس الإدارة المركزية لأقليم القاهرة الكبرى، ومدير عام الفرع، والدكتور سمير سعد الدين مقرر لجنة التصوير الفوتوغرافي بنادي هليوبوليس ورئيس جماعة الرواد، ولفيف من رواد النادي.أعرب رئيس الإدارة المركزية لأقليم القاهرة الكبرى عن سعادته بالمعرض وما تضمنه من صور فوتوغرافية رائعة تعكس مواهب الشباب في فن التصوير، وأكد على رغبته في أن يكون المعرض القادم من عمل أبناء الأسمرات، ومنوها إلى أن د. أحمد عواض رئيس الهيئة يولى اهتماما كبيرا بدعم ورعاية الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، سعيا لنشر الوعى الثقافي والارتقاء بالذوق العام.أشارت مدير عام الفرع إلى أن الورش الفنية لإبداع وتوثيق الأحداث التي يمر بها الشباب المشارك بالمعرض تحمل عناصر إبداعية لأبناء الأسمرات ودعم ورعاية للموهوبين منهم، كما أكد مقرر اللجنة على أهمية هذا المعرض في نشر الوعى المجتمعي الفني والثقافي، وقدم الشكر للهيئة على ما تبذله من جهود في الرقى بالذائقة الفنية لدى الشباب.أقيم على هامش المعرض ورشة التصوير الفوتوغرافي لأبناء الأسمرات، قام بها الدكتور طارق الديواني من رواد التصوير الفوتوغرافي بالنادي، تم من خلالها التعرف على أسرار التصوير الفوتوغرافي، وذلك من خلال عرض تحليلي للصور الإبداعية بالمعرض ليستفيد منها أبناء الأسمرات، كما تم تقديم عرض فنى للتنورة لرواد القصر، وفقرة مواهب شعر وغناء.جدير بالذكر أنه تم افتتاح المعرض مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية.