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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النيابة السعودية تباشر التحقيق فى مقتل مدرس مصرى على يد طالب

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:09 م
جريدة الدستور
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صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، بأن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في حادثة إطلاق نار في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، نجم عنها وفاة مقيم مصري الجنسية (مدرس)، يبلغ من العمر 35 عامًا.

وأوضح المصدر المسؤول أن الجاني حدث، يبلغ من العمر 14 عامًا، وجرى استجوابه وفقًا للقواعد والضمانات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ونظام الأحداث.



وقد أقر الجاني بمسؤوليته عن الحادثة، ويجري العمل حاليًا على استكمال عدد من إجراءات التحقيق وفق الطرق النظامية تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

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