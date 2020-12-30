هل المضادات الحيوية تحميك من كورونا؟

فى فصل الشتاء حيث موسم الأنفلونزا، يزداد انتشار الفيروسات المختلفة، أبرزهم فيروس كورونا في موجته الثانية، ويتسأل الكثيرون حول المضادات الحيوية وفعَاليتها للوقاية من فيروس كورونا، هل تقضى على العدوى أم لا؟وفى هذا تؤكد منظمة الصحة العالمية، على أن المضادات الحيوية، لا تقضي على الفيروسات، فهي لا تقضي إلا على العدوى الجرثومية، ‏ومرض كوفيد-19 يسببه فيروس، مشيرة إلى أنه لا تأثير للمضادات الحيوية عليه.وينصح الأطباء بعد استخدام المضادات الحيوية بكثرة كوسيلة للوقاية من مرض كوفيد-19 أو علاجه، ولكن قد يقدم الأطباء في المستشفيات للمرضى، المضادات الحيوية للوقاية أو العلاج من حالات العدوى البكتيرية الثانوية التي قد تشكّل إحدى مضاعفات كوفيد-19.ولكن تحذر منظمة الصحة العالمية من استخدامها بدون استشار الطبيب المختص، وبموجب توجيهاته لعلاج حالات العدوى الجرثومية.ولتفادي عدوى كورونا، يجب الحرص على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة والحفاظ على التهوية الجيدة في منزلك أو في العمل، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، أو التجمعات والسعال في ثنية المرفق أو في منديل ورقي، مع تنظيف الأيدي باستمرار.