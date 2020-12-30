بعربة سندريلا.. بابا نويل يوزع كمامات على أهالي إسنا

ظهر بابا نويل في مدينة إسنا بجنوب محافظة الأقصر، رغم إلغاء الاحتفالات برأس السنة في العالم أجمع، وعلى غير العادة لم يوزع بابا نويل الهدايا على الأطفال والمواطنين، بل كانت مختلفة هذا العام، فقد قدم لهم الكمامات والمعقمات المطهرة، في لفتة جديدة لنشر الوعي بشأن فيروس كورونا، ومساعدة الدولة على توعية المواطنين من خطورة هذه الجائحة.وأقدم عدد من شباب مدينة إسنا في الأقصر، على إطلاق حملة توعية عن فيروس كورونا، تزامنًا من بدء الموجة الثانية، بعدد من الشوارع والمحلات والأسواق المدينة، والتي يقودها "بابا نويل وأطفاله" مستقلين عربة "سندريلا" تحت شعار "خلي بالك من كورونا" والتي تهدف لنشر الوعي بين المواطنين بشأن خطورة فيروس كورونا وتوزيع الكمامات والمعقمات الطبية عليهم بالمجان.وقال كيرلس صبحي 23 سنة، الذي يقوم بدور شخصية بابا نويل، إن هذه المبادرة تستهدف توعية المواطنين والأطفال بطرق الوقاية السليمة حرصًا عليهم من العدوي، والإدراك بخطورة هذا الفيروس اللعين، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة، واستخدام المطهرات لحماية أنفسهم من خطورة هذه الجائحة.وأضاف كيرلس صبحي، أن الحملة جذبت أنظار المارة من المواطنين واستحوذت على إعجاب أهالي مدينة إسنا، وسط أجواء مليئة بالسعادة، وحرص المواطنين على التقاط صورًا تذكارية مع بابا نويل مع تطبيق مسافة الأمان.وأكد أن الأطفال الصغار سعدوا بارتداء زي "بابا نويل" المميز، متسلقين عربة "سندريلا" متلألئة بالزينة والإضاءة والبالونات، لتدشين تلك الحملة، والتي تهدف لنشر الوعي بين الناس بشأن خطورة فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشاره خاصة مع بدء الموجه الثانية.