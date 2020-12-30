«ربنا يبعتلك كورونا».. فيفى عبده تلحق بـ سوسن بدر فى واقعة تنمر جديدة

في الوقت الذي يناشد الجميع تجنب التنمر، وخاصة بعد واقعة التنمر التي طالت كلًا من الفنانة سوسن بدر، والفنانة يسرا اللوزي، طلت علينا الفنانة فيفي عبده، بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت فيفي عبده بفستان قصير أصفر اللون، وعلقت عليها قائلة: أدي اللي خدته من ٢٠٢٠ إسكوووز مي بقي، ربنا يستر".





لتتفاجأ بتعليق أحد المتابعين، قائلة:" ربنا يبعتلك كورونا علشان نرتاح منك ومن هدوم الحمام إللى طول الوقت مورهالنا دى"، لتلحق بالفنانة سوسن بدر، التي تمنى أحد المتابعين لها الموت، لترد عليه بكل أدب، أن الموت رحمة من كل عذاب.







