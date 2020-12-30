غرق سائح سويسري بالغردقة

لقي سائح سويسري مصرعه اليوم الأربعاء، بأحد شواطئ الفنادق السياحية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وتم نقل الجثة لمستشفى سفاجا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر، تفيد بالعثور على جثة سائح بأحد شواطئ الفنادق السياحية الواقعة بمدينة سفاجا، وتم الدفع بأحدي سيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وفور وصول الإسعاف تبين أن السائح يدعي "ماركوس هيرمان"، سويسري الجنسية، يبلغ من العمر 58 سنة.كما تبين أن سبب الوفاة أسفيكسيا الغرق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سفاجا المركزي وإخطار الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات والإجراءات القانونية حيال الجثة.