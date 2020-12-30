ضبط أقراص مخدرة قبل تهريبها عبر ميناء الإسكندرية

تمكن رجال الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة في الإسكندرية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المحظورة المشتبه في كونها مخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات.تلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الأموال العامة بالميناء، بمحاولة شركه "س. ا. ا"، إدخال أصناف محظورة دخولها البلاد ضمن مشمول الحاوية رقم CAIU9587098 القادمة من الصين والمشكلة طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أقمشة.وتم تشكيل لجنه فتبين بداخلها 162 ألف قرص أدوية يشتبه أن تكون مخدرة مخبأه داخل كراتين داخل رولات الأقمشة وكذا 6000 عبوة فارغة معدة للتعبئة مدون عليها tamol x 256.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.