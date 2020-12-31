



مواعيد القطارات اليوم الخميس 31-12-2020

تعرف على مواعيد قطارات الصعيد



موعد قطار رقم 1143 اليوم الخميس - مميز: (يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة).



موعد قطار رقم 935 اليوم الخميس - مكيف: (يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30).



موعد قطار رقم 1935 اليوم الخميس - مكيف: (ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05).



مواعيد القطارات المميزة اليوم الخميس 31-12-2020 موعد قطار رقم 1143 اليوم الخميس - مميز: (يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة).موعد قطار رقم 935 اليوم الخميس - مكيف: (يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30).موعد قطار رقم 1935 اليوم الخميس - مكيف: (ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05).

موعد قطار رقم 956 اليوم الخميس- مختلط: (يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25).



موعد قطار رقم 954 اليوم الخميس - مختلط: ( يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50).



موعد قطار رقم 966 اليوم الخميس - مختلط: (يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15).



موعد قطار رقم 586 اليوم الخميس - مختلط: (ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20).



موعد قطار رقم 948 اليوم الخميس - مختلط: (يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05).



موعد قطار رقم 662 اليوم الخميس - ركاب: (يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35).



موعد قطار رقم 268 اليوم الخميس - ركاب: (يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05).



موعد قطار رقم 1116 اليوم الخميس - مكيف: (يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء).



موعد قطار رقم 12 اليوم الخميس - مميز: (يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها " سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار).



وتطالب هيئة السكك الحديد الركاب بالإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية المعلن عنها بشكل رسمي، عند استخدام المرفق، مشيرة إلى أن مواعيد القطارات يمكن الاستعلام عنها من خلال الابلكيشن الإلكتروني.

يقدم لكم «الدستور» مواعيد القطارات اليوم الخميس 31-12-2020، حيث واصلت هيئة السكك الحديد أعمال التطهير والتعقيم للعربات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكده انتظام مواعيد القطارات وتوفير رحلات إضافية في حال زيادة أعداد ركاب المرفق.