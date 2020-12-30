سكرتير عام مطروح يتابع تلقي طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي

تفقد اللواء اشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، مساء اليوم، سير الإجراءات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة للاطمئنان على الخدمات المقدمة وتيسير تعاملات المواطنين وسرعة إنجاز إجراءات التسجيل ومتابعة منظومة البيانات.وأشاد سكرتير عام مطروح بجهود العاملين مع تحفيزهم على بذل أقصى جهد وحسن التعامل مع المواطنين مع الالتزام بالإجراءات المتبعة مناشدا المواطنين بسرعة التقدم على التصالح قبل انتهاء المدة المحددة في ٣١ ديسمبر 2020.جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لتيسير إجراءات تقديم المواطنين على طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومراكز المدن.