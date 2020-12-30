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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف تعلق على حكم الإدارية العليا بفصل إمام الجماعة المحظورة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:46 م
الأوقاف
الأوقاف
أميرة العناني
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علق الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، على حكم الإدارية العليا بشأن "فصل إمام استغل وظيفته أيام الجماعة المحظورة في تعيين العمالة"، قائلا إن الحكم يؤكد أهمية مسلك الأوقاف في قصر التعيين على نظام الإعلان لا غير.

كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت قرارًا بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على إمام وخطيب مسجد في ديروط بأسيوط استغل وظيفته للحصول على أموال المواطنين لتعيينهم في الأوقاف، مقابل ضم المساجد للوزارة وحكم بحبسه في أبريل 2013 في القضية رقم 3737 لسنة 2013ج ديروط، وجماعة الإخوان الإرهابية أحرقت القضية ومحكمة ديروط ذاتها بعد ثورة 30 يونيو2013م.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت فى وقت سابق حكما بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم (152) لسنة 2014م فيما تضمنه من شغل الوظائف والعمالة بالمساجد والزوايا عن طريق مسابقة بإعلان، وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وأن الوساطة أو المحاباة تؤدي إلى إفساد النمط السليم للحياة والتخلف في الصناعات والمهارات والكفاءات والوظائف، وهو ما يؤكد النهج القويم الذى تنتهجه الوزارة شرعا وقانونا.

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