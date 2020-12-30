«محلية أسوان» تستمع لمطالب أهالي نجع «الراشكول» وتعد بحلها

عقد العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه أسوان، لقاء جماهيريا مع أهالي نجع الراشكول بقرية الكرور بجمعية تنمية المجتمع بالراشكول، رافقه قاسم معتصم نائب رئيس المدينة لقطاعي غرب وجنوب، وأشرف عنتر رئيس حي جنوب للاستماع لمشاكل ومطالب أهالي الراشكول بالكرور.وأبدى العميد طارق لطفي سعادته بوجوده وسط الأهالي والاستماع لمطالبهم ورحب به أهالي الراشكول، وبدأوا بعرض مطالبهم ومن أهمها الصرف الصحي وضعف وصول مياه الشرب وتوصيل الغاز الطبيعي ورصف الطريق الرئيسي للقرية والإنارة العامة.ووعد العميد طارق لطفي بأنه سيتم عقد اجتماع موسع مع الجهات المعنية بحل هذه المشكلات لتوفير حياه افضل لأهالي المنطقة.