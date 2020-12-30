مطرانية الفيوم تصدر إجراءات جديدة بشأن الخدمات بالكنسية لمواجهة كورونا

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، مساء اليوم، إجراءات جديدة بشأن الخدمات الكنسية في الفترة الحالية، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.وحسب بيان لها، شملت الإجراءات الجديدة، أداء صلاة العشيات وقداسي برامون عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد، طبقا للنظام الذي سيسري على صلاة القداسات في هذه الفترة، بحضور الآباء الكهنة فقط، وأن تصلى الخطوبات والأكاليل بحضور 20 شخصا فقط من أسرتي العروسين، والاستمرار في صلاة الجنازات بالكنائس، بحضور أسرة المنتقل بحد أقصى 20 شخصا، مع مراعاة إتمام الصلاة في منطقة المدافن في الحالات التي توفيت إثر الإصابة بفيروس "كورونا".كما شملت الإجراءات الجديدة، الاستمرار في صلاة طقس سري المعمودية والميرون بالكنائس، بحضور 4 أشخاص فقط بدون حضور القداس، بعد التواصل المسبق مع الآباء الكهنة، لتحديد موعد لكل أسرة، وأن تصلى الخطوبات، والأكاليل، والجنازات، وطقس سري المعمودية والميرون بحضور أب كاهن، ويسمح بحضور شماس واحد فقط كاستثناء.كما تقرر استمرار تعليق كلا من الاجتماعات، وخدمات التربية الكنسية، وصلاة الثالث، وصلاة الحميم، والزيارات المنزلية، والرحلات داخل الفيوم وخارجها، واستخدام قاعات المناسبات، والأنشطة الكنسية، والتأكيد على اتباع كل الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بوجود أي تجمعات في أفنية الكنائس في المناسبات القادمة، كما يحظر دخول أي شخص للكنيسة، بدون ارتداء الكمامة وأثناء فترة الوجود بالكنيسة، لأي سبب، بما في ذلك العاملين بالكنائس وبدون أي استثناءات.