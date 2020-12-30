إغلاق 7 منشآت مخالفة في الإسكندرية

أغلق حي وسط الإسكندرية، اليوم، 7 منشآت مختلفة خلال حملة نفذها وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.قاد الحملة اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، يرافقهما اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط للمرور على عدد من المراكز التعليمية (السناتر) والمقاهي والكافيهات بنطاق قسمي باب شرق ومحرم بك.وتم خلال الحملة إغلاق ٣ سناتر تعليمية إغلاق ٢ مقهي ومكتبة وتصوير مستندات وكتابة رسائل ومحمصة؛ بإجمالي ٧ منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.