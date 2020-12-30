إيبارشية القوصية تقتصر صلوات رأس السنة على القداس

أعلنت إيبارشية القوصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا توماس أسقف الإيبارشية، عن إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، واقتصارها على القداس الإلهي فقط، نظرًا لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19.وأشارت الإيبارشية، في بيان لها، إلى اقتصار صلوات القداسات العادية على نسبة حضور 10%، ودون حضور في قداسات عيدي الميلاد والغطاس مقتصرة على آباء كهنة الكنيسة وعدد محدود من الشمامسة.وتابعت أنه تقرر استمرار تعليق صلوات تسبحة كيهك بكنائس إيبارشية القوصية، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.