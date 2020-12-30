الأوقاف تغلق مسجدين بالفيوم لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

كشف مصدر بوزارة الأوقاف، أن مديرية أوقاف الفيوم، أغلقت مسجدين، اليوم الأربعاء، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في أول تطبيق لقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بتفويض وكلاء الوزارة في غلق المساجد التي لا تتبع الإجراءات.والمسجدان هما:- مسجد عثمان بن عفان ومسجد السلام- في ندر أول الفيوم.كان وزير الأوقاف، قرر أمس الثلاثاء، عقب أدائه صلاة الظهر بمسجد النور، غلق المسجد وساحته، وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين، لعدم الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي.وقرر وزير الأوقاف، خصم 10 أيام من كل إمام من إمامي المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد اليوم، مع التأكيد على جميع رواد بيوت الله عز وجل، بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي، مشددًا على أن الوزارة ستضطر لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، فطاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق، وقد أكدنا مرارًا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وحل فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة.وقرر وزير الأوقاف إحالة كل من مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لهما المسجد إلى التحقيق بديوان عام الوزارة؛ لتقصيرهم في المتابعة، مع تفويض جميع مديري المديريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.