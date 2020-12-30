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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توقيع أول عقد بيع أراضٍ للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالعاصمة الجديدة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:49 م
العاصمة الجديدة
العاصمة الجديدة
محمد إبراهيم
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أعلن العقيد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم اليوم توقيع أول عقد بيع لقطع الأراضي المخصصة للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الحسيني في بيان للشركة، أن اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، وقع مع السفير محمد منير الإسلام سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية بالقاهرة، عقد بيع قطعة أرض على مساحة أربعة أفدنة ونصف الفدان بقيمة إجمالية تجاوزت عشرة ملايين دولار بغرض بناء مقرات إدارية وسكنية للسفارة بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الحسيني، إلى أن هناك ما يزيد على ٦٠ طلبا رسميا للحصول على قطع أراض تمهيدًا لانتقال كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية من مقراتها الحالية لمقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية، مضيفا أن ذلك يأتي تزامنا مع قرب اكتمال العديد من المشاريع بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية من أهمها الحي الحكومي بما فيه المقر الجديد لوزارة الخارجية وكذا مبنى البرلمان ومبني مجلس الشيوخ ومنطقة الحكم وباقي المشاريع.

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