تعرف على طريقة حساب المعاش المستحق

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر في العام 2019، طريقة محددة لحساب أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في التأمينات عند بلوغ سن المعاش، أو الخروج قبل هذه السن لأي من الأسباب التي حددها القانون، والتي تشمل العجز والإصابة والوفاة.ووفقا للقاعدة التي حددها القانون تبدأ مدة الاشتراك في التأمينات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتي:- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر، بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.