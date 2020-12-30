إلغاء احتفالات رأس السنة في إيبارشية إسنا

أعلنت إيبارشية إسنا وأرمنت بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا يواقيم أسقف الإيبارشية، إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، نظرًا لزيادة إعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19.وأشارت الإيبارشية، في بيان لها، إلى اقتصار صلوات عيدي الميلاد والغطاس علي آباء كهنة الكنيسة وعدد محدود من الشمامسة، دون حضور من الشعب.وتابعت: "كما أنه تقرر اقتصار صلوات الأكاليل على 30 فردا فقط، مع الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد من جانب الكهنة والشمامسة والأقباط".