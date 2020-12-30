«العاملين بالبترول» تكرم وزير الرياضة تقديرا لمجهوداته

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم، وفد من النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران رئيس النقابة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتكريمه ضمن أفضل الشخصيات خلال عام 2020.وقدم وفد النقابة التهنئة للوزير بمناسبة قدوم العام الجديد، مشيدين بدوره ومكانته بين الرياضيين والجماهير.وناقش وفد النقابة البترول عدد من القضايا المشتركة التي تهم جميع الأطراف، ومنها التعاون المشترك بين النقابة العامة والشباب والرياضة لإقامة بعض الدورات الرياضية التي تنظمها النقابة العامة للعاملين داخل قطاع البترول.وأشاد جبران بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، وتقديم الدعم الكامل، وإقامة وتنظيم البطولات الرياضية والعالمية، وخلق روابط بين الكيانات الرياضية التي تسعى إلى نشر ثقافة الرياضة داخل المجتمع من خلال إقامة الماراثونات الرياضية والمسابقات المختلفة في ضوء جعل الرياضة أسلوب حياة.وأكد وزير الشباب والرياضة، على قدرة مصر على استضافة المؤتمرات والبطولات والأحداث الرياضية الدولية، وتنظيمها على أعلى مستوى بفضل ما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانيات، مشيرًا إلى دور تلك الأحداث في تنشيط السياحة الرياضية في مصر.ولفت الدكتور أشرف صبحي، إلى تمتع مصر بالمعالم السياحية والأثرية والمحافظات الساحلية السياحية والتي تعد عوامل جذب قوية للفوز بحقوق استضافة الأحداث الكبرى، مشيرًا إلى حرص الدولة على نجاح تلك الأحداث بما يليق بمكانة وقدرة مصر.وأشاد وزير الشباب، بدور المرأة داخل قطاع البترول والمشاركة الفعالة في جميع المبادرات الثقافية والرياضة والاجتماعية.وعلى هامش اللقاء أهدى محمد جبران درع النقابة العامة للعاملين بالبترول للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تقديرا لمجهوداته.