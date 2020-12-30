مجلس جامعة طنطا يكرم 18 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم

كرم مجلس جامعة طنطا، اليوم، برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، 18 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم على مستوى كليات الجامعة.وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على دعم الجامعة الكامل لأبنائها الطلاب ورعايتهم في كافة الأنشطة الطلابية، كما عبر عن سعادته بالفائزين، مضيفًا أنها دعوة تنافس في تعلم وحفظ كتاب الله، سائلا المولى القدير أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على مصر وعلى بلاد المسلمين كافة.يذكر أن الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا، أقامت مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مستوى كليات جامعة طنطا بمشاركة 90 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم ليتم تصعيد عدد 6 طلاب في 3 مستويات.شمل المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا والذي يقدر جائزته المالية بمبلغ 1000 جنيه، وفاز به عدد 6 طلاب، والمستوى الثانى حفظ نصف القرآن الكريم والذي يقدر جائزته المالية بمبلغ 500 جنيه وفاز به عدد 6 طلاب، والمستوي الثالث حفظ ربع القرآن الكريم والذي يقدر جائزته المالية بمبلغ 300 جنيه وفاز بها عدد 6 طلاب.تكونت لجنة تحكيم المسابقة من مجموعة متميزة من المتخصصين من الأساتذة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف.