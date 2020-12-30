مد فترة التقديم لمسابقة مجلة نور للأطفال حول «المسيحية في الإسلام»
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:47 م
أميرة العنانيطباعة
أطلقت مجلة "نور" الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مسابقة بمناسبة احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، تتضمن فكرة المسابقة 4 أسئلة، بشأن أخلاق السيد المسيح ومكانة السيدة مريم وحقوق السيد المسيح، ومعاملة النبي محمد لأتباع المسيحية، كما ذُكرت في القرآن.
وتتطلب المسابقة من الطفل البحث المعمق في آيات القرآن للإجابة عليها بما يساعده على تدبر القرآن الكريم، والتأكيد على أهمية احترام المسيحية والأديان السماوية الأخرى، على ألا تزيد الإجابة عن 15 صفحة، وتستهدف المجلة السن بين 13 إلى 18 عاما للمسلمين والمسيحيين.
وتهدف المسابقة إلى توعية أطفال المسلمين بمكانة السيد المسيح، ورسالة إلى الأقباط تدل الوحدة والتسامح، وللتأكيد على دور الأزهر الشريف في غرس الأفكار الصحيحة في الأجيال الصغيرة النابعة من وسطية الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى المواطنة والمساواة والعدل.
وتم مد المسابقة إلى الـ 7 من يناير 2021 ويتم إرسال الأبحاث بالشكل المطلوب علي البريد الإلكتروني للمجلة [email protected] على أن يتم الإعلان عن الفائزين بعد تقييم الأبحاث من قبل لجنة التحكيم.
وتتطلب المسابقة من الطفل البحث المعمق في آيات القرآن للإجابة عليها بما يساعده على تدبر القرآن الكريم، والتأكيد على أهمية احترام المسيحية والأديان السماوية الأخرى، على ألا تزيد الإجابة عن 15 صفحة، وتستهدف المجلة السن بين 13 إلى 18 عاما للمسلمين والمسيحيين.
وتهدف المسابقة إلى توعية أطفال المسلمين بمكانة السيد المسيح، ورسالة إلى الأقباط تدل الوحدة والتسامح، وللتأكيد على دور الأزهر الشريف في غرس الأفكار الصحيحة في الأجيال الصغيرة النابعة من وسطية الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى المواطنة والمساواة والعدل.
وتم مد المسابقة إلى الـ 7 من يناير 2021 ويتم إرسال الأبحاث بالشكل المطلوب علي البريد الإلكتروني للمجلة [email protected] على أن يتم الإعلان عن الفائزين بعد تقييم الأبحاث من قبل لجنة التحكيم.