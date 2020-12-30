10 مشروعات ضخمة.. حصاد «التنسيق الحضاري» في 2020

أنجز الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، عددا من المشروعات الهامة التي أسهمت في وضع رؤية جديدة تنطلق من عدة أسس، وأهمها النهوض بالعمران والإنسان في آن واحد.وخلال السطور التالية؛ يرصد "الدستور" حصاد جهاز التنسيق الحضاري خلال عام 2020، من خلال المشروعات التي نفذها، في إطار خطة عمله ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية، لتحقيق هدفين استراتيجيين من أهداف وزارة الثقافة، وهما: بناء المواطن المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.1- الاستمرار في المشروعات الخاصة بتجميل ميادين مصريهدف المشروع إلى تحسين الصورة البصرية في الفراغ العام، على أن يتم تحقيق هذا وتنفيذه من خلال الأجهزة المحلية المختصة بالمحافظات عبر:- إعادة صياغة الرؤية الجمالية للفراغ العام والعمل على إزالة التشوهات البصرية.- وضع أسس التعامل مع الفراغات العمرانية بمراعاة طبيعة كل منطقة والمعايير الدولية المتعارف عليها.- إعادة صياغة الميادين العامة وفقا لرؤية معمارية وبصرية تتفق والطابع المميز لكل منطقة.- تفعيل مشروع تجميل ميادين مصر بهدف إعادة الوجه الحضاري ميادين مصر بالمشاركة مع كافة المحافظات.- إعداد الرؤية المقترحة لعدد 57 ميدانا موزعة على 15 محافظة وكذلك الرسومات المعمارية التي توضح الفكرة بواسطة مهندسي الجهاز وخبراء من أساتذة الجامعات المتخصصين في التصميم والتخطيط العمراني والطرق والمرور.- قامت المحافظات المختلفة بتنفيذ هذه المشروعات حسب الخطة والميزانية الموضوعة لكل محافظة وتطبيق أسس ومعاير التنسيق الحضاري في الفراغ العام.2- مشروع تطوير ميدان المحطة بطنطاقام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوضع مشروع مخطط تطوير ميدان المحطة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية في إطار مشروع تطوير الميادين العامة على مستوى الجمهورية، حيث راعى مشروع التطوير تحسين الفراغ العام بالميدان وتحسين الصورة البصرية به وتنظيم الأعمال الفنية بالميدان وتقديم حلول ومعالجات مرورية للميدان، وإعادة تنسيق خطوط التنظيم المؤدية للميدان، ورفع كفاءة الميدان من حيث التشجير والإضاءة وأعمال الرصف وتحديد مسارات المشاة، وتنفيذ مشروع التطوير محافظة الغربية بتكلفة 8 ملايين جنيه ويقوم الجهاز بالإشراف على التنفيذ، لإعادة الوجه الحضاري للميدان.3- مشروع تطوير ميدان التحرير والمحيط العمراني حولهيهدف المشروع إلى إعادة النسق المعماري للميدان وذلك بإزالة المخالفات التي تشوه الواجهات، وإعادة طلاء الواجهات بألوان ترابية، بالإضافة إلى ترميم كافة الزخارف المتهالكة والمفقودة عبر الزمان، إلى جانب ذلك فقد تم مشاركة أصحاب المحال التجارية في تنفيذ مشروع التطوير ليشمل تغيير يافطات محالهم التجاريةبميدان التحرير وإزالة المخالف منها إلى يافطات تتماشى مع صيغة الميدان في قلب منطقة تراثية مسجلة، وذلك ضمن مخطط مشروع تطوير ميدان التحرير الذي شارك التنسيق الحضاري في الإشراف على تنفيذه والذي نفذته محافظة القاهرة ووزارة الإسكان، كما تم إزالة كافة التشوهات البصرية والإعلانات من أعلى العقارات التراثية المطلة على ميدان التحرير؛ وفق الاشتراطات للتعامل معها، وهو ما تم تطبيقه بالعقارات ذات الطراز المعماري المتميز المطلة على ميدان التحرير في خطة التطوير.كما تم إضافة عناصر إضاءة لهذه المباني بعد ترميمها ليتزين بها الميدان بعد تطويره بشكل متناغم مع إضاءة المتحف المصري بالميدان، وكذلك مجمع التحرير والتي قامت بتنفيذها شركة الصوت والضوء.كما تم التعامل مع الفراغات العام بالميدان بإعادة صياغتها وتحسين الصورة البصرية بها وإعادة تنسيق الموقع العام ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وإضافة أشجار الزيتون والنخيل لها، وكذلك إضافة أماكن الجلوس وتنسيق كافة الفراغات المحيطة بقلب الميدان ووضع تصميمها المهندس المعماري شهاب مظهر، لتتماشى مع المسلة الفرعونية والكباش الأربعة التي تم تنفيذها تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.ويبرز هذا المشروع تكاتف أجهزة الدولة وتوحيد جهودها في تطوير الميدان الذي أعاد لنا باريس الشرق، وأصبح ميدان التحرير في رونقه التراثي يضاهي أشهر ميادين العالم.4- مشروع تطوير محور فريد ندا بمدينة بنهايبلغ طول محور فريد ندي 2.5 كم وهو يربط ما بين مدخل مدينة بنها من طريق مصر إسكندريةالزراعي وكورنيش المدينة، ويهدف المشروع إلى:- تحسين السيولة المرورية.- تحسين الصورة البصرية.- إيجاد أماكن للترفيه.- زيادة المناطق الخضراء بالمدينة.- تسهيل حركة المشاة وجعلها أكثر أمنا.- تنظيم انتظار السيارات.يشمل المشروع إعادة التصميم للجزيرة الوسطى والأرصفة لمحور فريد ندى بمدينة بنها، وكذلك وضع تصميم متكامل يتضمن الإعلانات وتصميم الأرصفة والنباتات وتصميم المقاعد وتوزيع الإضاءات، كما قام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري باعتماد اللوحات التنفيذية للمشروع ومتابعة سير التنفيذ وتطابق اللوحات المعتمدة مع الواقع.5- مشروع تطوير كورنيش مدينة بنهاينقسم المشروع إلى مرحلتين:- الأولى: منطقة الكورنيش ومدخل محافظة القليوبية والميدان أمام البنك العربي الإفريقي، تضم المنطقةإضافة أماكن للجلوس ومناطق خضراء وأحواض زهور ومباني للخدمات وأكشاك بيع المرطبات والبرجولات ونباتات وأعمال فنية، كما تم إعداد تقرير فني عن الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع من خلال محافظة القليوبية ويتم متابعة سير التنفيذ وتطابق اللوحات مع الواقع.- الثانية: وتقع ما بين البنك العربي الإفريقي وكوبري الفحص، وتتضمن المنطقة إضافة أماكن للجلوس ومناطق خضراء وأحواض زهور ومباني للخدمات، وأكشاك بيع المرطبات، كما تم إضافة منطقة للمطاعم والكافتيريا ومنطقة لصيد السمك ومنطقة لعب أطفال ومسرح مفتوح ومرسى للمركبات السياحية ولوحات الإعلانات.وبصفة عامة فقد تم تطوير الصورة البصرية والجمالي للكورنيش وإعادة استخدام المناطق غير المستغلة لتوفير مسطحات خضراء وأماكن ترفيهية لسكان مدينة بنها وسكان القرى المحيطة، ويبلغ طول المشروع متكامل حوالي 1.5 كم.6- إعادة تطوير كوبري المانسترليفي إطار مبادرة "معا لإعلاء قيم الجمال" وفي إطار خطة تحسين الصورة البصرية لمسار نقل المومياوات إلى متحف الحضارة، قام جهاز التنسيق الحضاري بوضع مخطط مشروع رفع كفاءة كوبري المانسترلي بمنطقة منيل الروضة بمصر القديمة بالتعاون مع المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة.يتمثل دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في وضع رؤية تصميمية لرفع كفاءة كوبري المانسرتلي ومتابعة التنفيذ بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، وكذلك الرفع المعماري والمساحي للكوبري بجهاز المسح الليزري ثلاثي الأبعاد وتقديم رسومات التصميم المقترح والذي راعى تطبيق أسس ومعايير التنسيق الحضاري وإعادة الكوبري لشكله الأصلي بعد ترميم الأجزاء المتهالكة به، كما تم توزيع الإضاءة به بشكل يبرز جمالياته المعمارية، وقد قامتمحافظة القاهرة بتنفيذ مشروع التطوير وقد قام البنك الأهلي بتمويل المشروع.7- حديقة فريال التاريخية ببورسعيدفي إطار رؤية الجهاز في تطوير الحدائق التراثية، وبالتعاون مع محافظة بورسعيد، تم تطوير ورفع كفاءة حديقة فريال التاريخية، بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة، حيث تتمتع بأهمية خاصة نظرا لكونها شهدت افتتاح قناة السويس منذ 150 عاما، فأعمال التطوير التي تمت شملت الحفاظ على مكونات الحديقة النباتية والتاريخية لتكون منفذا ترفيهيا لأهالي بورسعيد نظرا لأهميتها التاريخية العريقة.وشملت أعمال التطوير إنشاء مسرح على الطراز الأندلسي وأماكن جلوس خاصة لكبار السن و3 منصات للاحتفالات وأعمدة ديكورية، وتنسيق الموقع وذلك في إطار الحرص على تحقيق رواج ونشاط تجاري وترفيهي بشكل أكبر بنطاق المنطقة، بما يتناسب مع تاريخها المميز، تماشيا مع الإنجازات التي تتم على أرض بورسعيد في كافة القطاعات.8- تطوير محطة سكك حديد الإسكندرية التراثيةويشمل المشروع ترميم وإحياء محطة قطار الإسكندرية التراثية بالتعاون مع وارة النقل، متمثلة في هيئة السكة الحديدة.وشملت أعمال التطوير ترميم واجهة مبنى المحطة، بالإضافة لتطوير الفراغ العام داخل المحطة والساحة الخارجية، وكذلك المكاتب الإدارية وشباك التذاكر، كما تم عمل المعالجات الهندسية لرفع كفاءة الأرصفة، وصيانة كافة العناصر الإنشائية بالمحطة ورفع كفاءة المرافق بها، وراعي مشروع التطوير عناصر الإضاءة ليلا من خارج المبنى بشكل يبرز عناصر التميز العمراني والتراث المعماري للمبنى الذي وضع بمعرفة استشاري المشروع.9- إعادة تأهيل مركز قرية القرنة الجديدة بالأقصرحرص الجهاز على أن يتم تنفيذ مشروع الإحياء لمباني القرية التراثية، والذي يتم دعمه من منظمة اليونسكو، وشملت أعمال التطوير كل من المسجد والخان والمركز الثقافي، وبدأ المشروع بعمل معالجة للمياه الجوفية التي تهدد المباني، وجار عمل التدعيم اللازم للأساسات والعناصر الإنشائية والمعمارية.10- مشروع تطوير مسار العائلة المقدسةقام جهاز التنسيق الحضاري بوضع رؤية بصرية متكاملة تضفي جوا من الترابط البصري والروحي للمشروع من خلال:- تحقيق القدر الأكبر من اهداف التنمية المستدامة المطروحة في خطة التنمية مصر 2030.- تحقيق المعايير والاشتراطات الخاصة بالتنسيق الحضاري في المناطق ذات القيمة.- التأكيد على أهمية الوحدة الكلية وتأكيد الشخصية المعمارية والتاريخية للمسار ورحلة العائلة المقدسة.- إزالة التشوهات التي تسود الصورة البصرية للمنطقة.- تطوير وتنسيق المواقع، وتحسين مسار دخول وخروج الزوار.- تطوير وتنسيق المحيط العمراني المحيط بالأثر.- رفع جودة الحياة لسكان المنطقة والمستخدمين.واعتمدت السياسات الموضوعة لتحقيق أهداف التطوير على:- تصميم شعار لرحلة العائلة المقدسة.- تقسيم المواقع حسب طبيعتها الطبوغرافية.- وضع كتالوج لجميع عناصر اللاند سكيب المستخدمة حسب التقسيم بحيث يسهل على المحافظات تتبعها وتطبيق أقرب الحلول للنموذج الموضوع بخامات بيئية تتناسب مع الموقع.- تصميم علامات إرشادية للمزارات وللاتجاهات المختلفة.- تصميم لوحات تفاعلية نوع إلكتروني وآخر يدوي.- تصميم لوحات إرشادية عند نقاط التجمع وبدايات الجولة في كل موقع.- تصميم لوحات إرشادية لكل فراغ أو محتوى يتبعه شرحا للأحداث.- تصميم لوحات إرشادية للطرق حسب الكود العالمي للمرور والكود الخاص بمركز بحوث الإسكان والدليل الإرشادي الخاص بجهاز التنسيق الحضاري.- تصميم عناصر فرش الشارع.