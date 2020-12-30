نيابة أردوغان تعد لائحة اتهامات لـ180 شخصا منهم المعارض صلاح دميرتاش

أعد مكتب المدعي العام في أنقرة، الأربعاء، لائحة اتهامات ضد 108 أشخاص، من بينهم صلاح الدين دميرتاش، في نطاق التحقيق في حوادث كوباني.وشملت لائحة مكتب المدعي العام بأنقرة، اتهامات تشمل تحقيقًا حول حوادث كوباني ضد 108 أشخاص منهم 27 شخصًا معتقلًا.جاء من بين تلك الأسماء الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، وفيجان يوكسك داغ، و27 نائبًا آخر معتقلين بالسجون التركية، حيث تم إرسال تلك اللائحة إلى محكمة أنقرة.واحتجاجات كوباني التي قام بها الأكراد في تركيا خريف 2014، حيث اندلعت مظاهرات كبيرة مؤيدة لكوبان في تركيا، وسرعان ما تحولت إلى عنف بين المتظاهرين والشرطة التركية.