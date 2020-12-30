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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ولادة عجل برأسين في الغربية (صور)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:30 م
ولادة عجل برأسين
ولادة عجل برأسين
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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نشر عدد من مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا لعجل مولود برأسين في قرية كفر العزيزية مركز سمنود في محافظة الغربية.

وقال النشطاء إن العجل ولد برأسين وأثناء عملية ولادته اعتقد الأهالي أنه اثنان نظرا لوجود رأسين.

وأثارت الصور التي نشر حالة من الدهشة لأنها حالة تعد نادرة جدت التي يولد فيها عجل برأسين في المحافظة.

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