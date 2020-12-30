موريتانيا تسجل 202 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 202 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 265 مصابًا ووفاة خمسة أشخاص.وأوضحت الوزارة، في بيانها، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 14 ألفا و191 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 11 ألفًا و86 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 335 حالة.