التعاون الدولي: مشروع القطن التابع لليونيدو يخلق 1000 فرصة عمل

كشف تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي أن مشروع القطن التابع لليونيدو يضع النساء في مقدمة كل مشروع زراعي لضمان استدامة المجتمعات الريفية (المواطن محور الاهتمام).وأشار التقرير إلى أنه بشكل عام يهدف مشروع القطن إلى تحسين المهارات الفنية وريادة الأعمال للشابات المصريات وهذا بدوره يخلق 1000 فرصة عمل أخرى (المشروعات الجارية).الجدير بالذكر أن الهدف من المشروع هو بوضوح التأكد من مشاركة المرأة بشكل كامل وفعال، وهذا بدوره يمنح تكافؤ الفرص للمرأة في قطاع الزراعة من خلال دمج النساء في منظومة الإنتاج وزيادة دخل المرأة، إلى جانب مشروع تمكين المرأة، مما يساعد في فرض ممارسات زراعية حديثة ومرنة.