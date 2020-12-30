مصرع 25 مواطنا سوريا جراء هجوم إرهابي على حافلتهم في دير الزور

لقي 25 مواطنا سوريا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح اليوم جراء هجوم إرهابي على حافلتهم في منطقة كباجب على الطريق بين دير الزور وتدمر.وذكرت وكالة الأنباء السورية أنه حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم تعرضت حافلة على طريق دير الزور- تدمر في منطقة كباجب السورية لهجوم إرهابي ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنًا وجرح 13 آخرين موضحًا انه تم نقل المصابين لتلقي العلاج في مستشفيات دير الزور.وأضافت الوكالة السورية أنه في بعض مناطق البادية بسوريت تنتشر خلايا إرهابية من بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي وتحظى بدعم من الغرب الذي يحتل منطقة التنف بالقرب من مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية.