إسعاد يونس في العرض الخاص بفيلم «حظر تجول»

حضرت الإعلامية إسعاد يونس العرض الخاص بفيلم «حظر تجول» الذي تشارك في بطولته النجمة إلهام شاهين.وعبرت إسعاد يونس في تصريح لـ«الدستور» عن سعادتها بجرأة الفنانة إلهام شاهين سواء بعرض الفيلم في ظل هذه الظروف أو عن فكرة الفيلم نفسها.وأقيم اليوم عرض خاص لفيلم «حظر تجول» بطولة الفنانة إلهام شاهين داخل أحد سينمات مدينتي بطريق السويس وسط حضور عدد من الأبطال.ويعتبر العرض هو الأول جماهيريا بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42 التي انتهت منذ أسابيع قليلة وحصد العديد من الجوائز.والتقط الحضور صورا تذكارية أمام أفيش الفيلم الذي ظهر على علامة التنصيب العمري + 12 وهي التي تحدث عنها صناع العمل.