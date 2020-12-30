«طب طنطا» تحصد لقب الطالب المثالي على مستوى كليات الجامعة

حصدت كلية الطب بجامعة طنطا لقب الطالب المثالي بمسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعي 2020 2021.وأعلن الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، فوز الطالب عمر طارق السيد أمين بكلية الطب البشرى، الفرقة السادسة بلقب الطالب المثالي عل مستوى الجامعة، وفوز الطالبة إسراء إبراهيم السيد المغربي، كلية الصيدلة، الفرقة الثالثة بلقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعة.كانت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا نظمت مسابقة اختيار الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوي جميع كليات الجامعة للعام الجامعي 2020 2021 بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة الاثنين الماضي، وتشكلت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة، والدكتورة عبير دراج وكيل كلية طب الاسنان، ومحمد عبد الرحيم القصير مدير عام رعاية الشباب.