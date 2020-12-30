رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«طب طنطا» تحصد لقب الطالب المثالي على مستوى كليات الجامعة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:01 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
حصدت كلية الطب بجامعة طنطا لقب الطالب المثالي بمسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعي 2020 2021.

وأعلن الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، فوز الطالب عمر طارق السيد أمين بكلية الطب البشرى، الفرقة السادسة بلقب الطالب المثالي عل مستوى الجامعة، وفوز الطالبة إسراء إبراهيم السيد المغربي، كلية الصيدلة، الفرقة الثالثة بلقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعة.

كانت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا نظمت مسابقة اختيار الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوي جميع كليات الجامعة للعام الجامعي 2020 2021 بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة الاثنين الماضي، وتشكلت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة، والدكتورة عبير دراج وكيل كلية طب الاسنان، ومحمد عبد الرحيم القصير مدير عام رعاية الشباب.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مدبولي يوجه بسرعة صرف تعويضات شاغلي الوحدات المعترضة لمسار تطوير «دائري القاهرة»

الخارجية: استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

الأزهر يرد على واقعة التنمر على ابنة يسرا اللوزي

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

«قرارات البناء الجديدة».. آليات ضوابط استئناف البناء والشروط والأحكام الجديدة

تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

عرض «العمى» في مهرجان «القومي للمسرح»

«قصور الثقافة» تفتتح معرضا للتصوير الفوتوغرافي بالأسمرات

أبرز ما قاله المستشار الألماني الأسبق «شميت» عن السادات

10 مشروعات ضخمة.. حصاد «التنسيق الحضاري» في 2020