رفع 20 طن مخلفات وتحرير 3 محاضر إشغال طريق في حملات بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات والتجميل بالقرى وأحياء المدينة، وتم خلالها إزالة حالة تعدي ورفع 20 طن مخلفات وقمامة وتحرير 3 محاضر إشغال طريق.وأكد العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، مواصلة سير العمل في أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتجميل والصيانة، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بإزالة حالة تعدى على أرض ائتمان زراعة بزاوية سلطان، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، كما قام قسم البيئة والتجميل بالقرية بترميم جزء من سور كوبرى النيل أمام منطقة ابوفليو وتجميله بالرخام مع استمرار حملات النظافة مساء اليوم بمنطقة الزاوية والحرفيين.وأضاف رئيس المركز أن حي شمال مدينة المنيا قام اليوم بحملة لرفع الإشغالات بالحى، حيث تم تحرير محضري إشغال ومحضر تحفظ مع متابعة أعمال النظافة، ورفع ٢٠ طن من المخلفات والقمامة بنقاط التجمع وشوارع الحى، كما قامت الوحدة المحلية بدمشير برفع نقاط التجمع بالقرية والتوابع.