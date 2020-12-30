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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المؤبد لسائق «توك توك» خطف طفلة وتعدى عليها جنسيًا في الدقهلية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:21 م
محكمة
محكمة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، اليوم، بالسجن المؤبد لمتهم بخطف طفلة حال سيرها بالطريق العام وجذبها داخل "توك توك" وإشهار سلاح فى وجهها واصطحابها إلى أحد الأماكن النائية والتعدي عليها جنسيا وتهديدها بنشر فيديو، وألزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري وعضوية المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد عبدالرشيد السمادوني وبحضور محمد أحمد بدوي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال القضية رقم 24234 لسنة 2019 جنايات المنصورة والمقيدة برقم 2354 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة والمتهم فيها "بهاءالدين.ح.إ هارب" مقيم بمركز المنصورة، محكمة الجنايات، بعد أن واقع الطفلة "أية.ع.ح"، طالبة"، بطريقي لإكراه والتهديد بأن استوقفها حال سيرها فى الطريق العام وجذبها عنة داخل "توك توك"، استقلاله واشهر فى وجهها سلاح أبيض"مطواه" فبث الرعب فى نفسها وشل بذلك مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه باصطحابها عنوه إلى أحد الأماكن النائية بالراعات وهتك عرضها بالقوة.

واستمعت هيئة المحكمة لشهادة "إيمان.ج" 43 سنة، والدة المجني عليها التى أقرت أنها علمت من العامة بنطاق قريتها تداول مقطع مرئي تهر به نجلتها مجردة من ملابسها فتحصلت على نسخة منه.

وأقرت الدة المجني عليها فى شهادتها أن نجلتها أكدت أن الواقعة حدثت بسب قيام المتهم بخطفها عنوة حال سيرها بالطريق العام وأشهر سلاحا أبيض فى وجهها واصطحبها إلى أحد الأماكن النائية وهتك عرضها بالقوة.

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