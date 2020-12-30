عرض خاص لفيلم «حظر تجول» (صور)

أقيم اليوم عرض خاص لفيلم «حظر تجول» بطولة الفنانة إلهام شاهين داخل أحد سينمات مدينتي بطريق السويس وسط حضور عدد من الأبطال.وحضرت الفنانة والمنتجة والإعلامية إسعاد يونس وآخرين، كما حضر من أبطال الفيلم إلهام شاهين وأحمد مجدي والمخرج أمير رمسيس والمنتج صفي الدين.ويعتبر العرض هو الأول جماهيريا بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42 التي انتهت منذ أسابيع قليلة وحصد العديد من الجوائز.والتقط الحضور صورا تذكارية أمام أفيش الفيلم الذي ظهر على علامة التنصيب العمري + 12 وهي التي تحدث عنها صناع العمل.