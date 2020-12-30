محمد عساف يطرح «فلسطين انتِ الروح»

طرح الفنان محمد عساف كليب أغنيته الجديدة «فلسطين انتِ الروح» من كلمات سامي عفانة وألحان محمد المدلل توزيع محمود عمار وإشراف أنس النجار، وتم تسجيل العمل وتصويره بأسلوب الفيديو كليب في لندن تحت إدارة المخرج أحمد الوحيدي.يأتي إطلاق هذا العمل مع بداية العام الجديد 2021، للتأكيد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بتراب وطنه وبحقوقه الثابتة بالعيش بحرية وكرامة، لتبقى الأغنية الوطنية الفلسطينية ذات الصدى الوطني العميق حاضرة بقوة في ضمير الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.