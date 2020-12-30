حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

أثارت أميرة مصرية الجدل بعد احترافها الغناء والرقص في الولايات المتحدة الأمريكية.ونشرت جريدة "روز اليوسف" عام 1951، حكاية هذه الأميرة التي جابت مدينة "بوسطن" الأمريكية للغناء والرقص في الحفلات، وكانت قد أحيت إحدى الحفلات في فندق "براد فورد".وروجت إحدى الصحف الأمريكية للفرقة المصرية التي كانت ستحيى حفلة واحدة يوم 27 مايو، وكانت على رأس هذه الفرقة راقصة تزعم أنها أميرة مصرية اسمها "كنزة عمر".وحصلت "عمر" على لقب أميرة في مصر، عن إحدى الأميرات المصريات اللاتي تدعى "رشا" وكانت تعمل كراقصة في أمريكا، وقبل وفاتها آثرت أن تورث لقب الإمارة لـ"كنزة عمر"، واشتهرت الأميرة المصرية كنزة عمر في هوليوود وفي جميع الأوساط الفنية بـ الأميرة المصرية.ولم تكن "كنزة" هي الراقصة الوحيدة التي أثارت جدلًا في خارج مصر، بل كادت "سليمان" أن تتسبب في أزمة ضخمة.وكانت الراقصة دولت سليمان، قد أدعت أنها راقصة مصر الرسمية، بعد أن رقصت عارية أمام قصر بكنجهام بلندن، وهو ما كاد أن يتسبب في أزمة دبلوماسية بين قنصل مصر العام بألمانيا في فرانكفورت، وألمانيا.وأصدرت الحكومة المصرية بيانًا، تؤكد فيه أن الراقصة المذكورة ليست مصرية، فتحدت الراقصة التي تحمل الجنسية الألمانية أيضًا الحكومة المصرية، ونشرت في الصحف الألمانية صورة جواز سفرها المصري الصادر من الإسكندرية في 8 ديسمبر عام 1949.وقالت جريدة شفيد ايلسترين الألمانية، إنه لا يمكن أن ينكر أحد أن دولت سليمان هى راقصة مصر الرسمية، وأنها كانت تنتقل من ملهى الأسكارابيه في القاهرة بسيارة مصرية حكومية!!وأضافت الجريدة، أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا كانت مهددة، وأن قنصل مصر العام في فرانكفورت طلب من الحكومة الألمانية أن تحذف لقب "راقصة مصر الرسمية" من برنامج الكبارية وإعلانات الصحف.