لؤي يطرح «آخر نسخة» احتفالا بالعام الجديد

وسط احتفالات العالم باستقبال العام الجديد، حرص الفنان لؤي على معايدة جمهوره، من خلال طرح آخر أعماله الفنية "آخر نسخة"، التي يتعاون فيها مع المخرج عادل سرحان.وطرحت الشركة المنتجة منذ قليل، البرومو الدعائي للكليب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.وقد انتهى لؤي من تصوير أحداث الكليب بمدينة دبي، نظرًا لتناسبها مع فكرة الكليب الذي يتنمي إلى الأجواء الرومانسية الراقصة، التي أظهرتها الملامح المبدئية للبرومو.وتنتمي الأغنية إلى لون المقسوم الذي عشقه الجمهور منذ بداية ظهور لؤي بالساحة الفنية من خلال أغنية "أه ياعيني يا ليل"، وهي من وكلمات نور عبدالله، وألحان الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع أدهم دهيمة، الذي شارك في توزيع ألبومه الأخير.