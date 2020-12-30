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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم الجيزة» تستعد لامتحانات نصف العام

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:07 م
خالد حجازي
خالد حجازي
نورهان عبدالرحمن
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عقد خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20212020.

وحضر الاجتماع مجدى الجيار، وكيل المديرية، وريحاب عريق، مدير عام الشئون التنفيذية أحمد زكريا، مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات بالمديرية، ومديري التوجيهات والمراحل بالمديرية.

وأكد "الجيار" ضرورة توفير الخامات اللازمة والمطهرات والكمامات للطلاب والعاملين على العملية التعليمية مع تشغيل بوابات التعقيم بالمدارس والتعقيم اليوم للجان قبل وبعد انتهاء اليوم بالامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد حرصا على صحة وسلامه الجميع.

وشدد على سرعة الانتهاء من تجهيز الكنترولات واتخاذ كل إجراءات الحماية والسلامة مع مراعاة التباعد الجسدي بين العاملين به.

كما شدد أنه في حالة وجود أي مشكلة يتم ابلاغ غرفة العمليات بالمديرية والغرفة، التي تعمل على مدار اليوم والساعة، لمتابعة كافة الأوضاع ولتلافى أي سلبيات والعمل على حلها فوراُ.

وأوضح خلال الاجتماع، ضرورة انعقاد امتحانات المستوى الرفيع فى موعده بناء على الكتاب الوارد من الوزارة أول يناير 2021 مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع الصفوف.

جدير بالذكر، أن المديرية قد أعلنت وقد أعلنت أن موعد الامتحانات يوم 16 يناير 2021 وحتى 4 فبراير 2021، ومواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 30 يناير وحتى 4 فبراير 2021، مع مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين والأعياد الرسمية.

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