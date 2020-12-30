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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: حملات يومية لتعقيم القرى والمدن

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:43 م
حملات يومية لتعقيم
حملات يومية لتعقيم القرى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار عمليات التعقيم والتطهير بالشوارع والميادين والمنشآت العامة بنطاق المحافظة، تطبيقًا للإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ففي مركز ومدينة كفر الزيات تم تطهير الشوارع والمصالح الحكومية بقرى الوحدة المحلية بدلبشان، وكذلك تم تطهير شوارع قرى (كفور بلشاي، قليب إبيار) والوحدة المحلية لقرية إبيار والسجل المدني.

وفي نطاق مركز ومدينة طنطا، قامت الوحدة المحلية بدفرة برش وتعقم القرية كاملةً وكذا طريق مصنع القمامة، بالإضافة إلى تطهير قرية منشأة جنزور، شوارع قرية محلة منوف،جميع شوارع قرية اخناواى، الجمعية الزراعية ومستشفى اخناواى ومبنى الوحدة المحلية، وكذلك تمت متابعة أعمال التطهير والتوعية داخل الكتلة السكنية بقرية شبشير الحصة والمساجد وأماكن التجمعات، كما قامت الوحدة المحلية بمحلة مرحوم اليوم بتعقيم (مقر الوحدة المحلية- مقر مكتب البريد- مكتب التموين- شارع داير الناحية- مسجد سيدي علام وكنيسة مار جرجس) وكذلك تم تعقيم(مقر مكتب البريد والجمعية الزراعية) بقرية الجوهرية.

وفي مركز ومدينة السنطة، تمت أعمال رش وتطهير موقف السنطة العمومي وفرع البنك الأهلي وجراج الحملة الميكانيكية، وكذلك تم تطهير سوق الجملة بحي أول طنطا.
واستمرارًا لعمليات التعقيم والتطهير، قامت رئاسة مركز ومدينة قطور بتطهير وتعقيم الشوارع بقرية بلتاج والمنشآت الحكومية بقرية دماط، وقامت رئاسة مركز ومدينة زفتى بتطهير وتعقيم قرى الغريب وشرشابة.

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