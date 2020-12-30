البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية خلال يناير

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة COCchannel على شبكة الإنترنت، من المقر البابوي بالقاهرة، وذلك في اجتماع الأربعاء الأسبوعي.ودار موضوع العظة حول موضوع حمل عنوان "لا تكن جاهلًا"، الذي ناقش خلالها ضرورة وجود فضيلة الحكمة بحياة الإنسان.وأعلن البابا تواضروس خلال فعاليات اجتماعه الأسبوعي، عن توقف الاجتماع خلال شهر يناير المقبل.