أكاديمية يمنية: انفجار مطار عدن لم يكن مستبعدا

قالت الدكتورة أروى الشميري، الأكاديمية بكلية الحقوق في جامعة تعز، إن انفجار مطار عدن الذي وقع اليوم، لم يكن مستبعدا خصوصا اليوم وقت وصول الحكومة.وأضافت الشميري، لـ"الدستور"، أن من يتابع تصريحات من يحاولون إفشال اتفاق الرياض وتصوير عدن بأنها غير مستقرة أمنيا ويحرضون عبر إعلامهم ضد الأمن في عدن ويتهمون الأمن في عدن بالعمالة للإمارات يدرك تماما من هي الجهة التي نفذت.وأكدت الأكاديمية اليمنية، أن الحوثي يرى في اتفاق الرياض، خطرا على سلطته وإيقاف لأطماعه في ضم كل المحافظات لقبضته، لكن إصداره لبيان ينفي علاقته بالجريمة تجعلنا نعيد البحث ونحن نتساءل من المستفيد مما حدث ونجد الإجابة تحوم حول إخوان اليمن (حزب الإصلاح).