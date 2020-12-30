رئيس اليمن يشكل لجنة تحقيق في ملابسات العمل الإرهابي بمطار عدن

وجه الرئيس اليمني المشير الركن عبدربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات العمل الإرهابي الإجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية.وأكد الرئيس اليمني، خلال اتصال مع رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن الأعمال الإرهابية التي تنفذها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا والجماعات الارهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن ومواصلة جهودها الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وجهود تطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات وإنهاء الانقلاب.كما وجه الحكومة وأعضاؤها بالعمل وبوتيرة عالية من العاصمة المؤقتة عدن والوقوف على احتياجات المواطن وتوحيد الجهود لمواجهة تمرد وانقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية، مؤكدًا أن اليمن تمر بمرحلة استثنائية تتطلب تظافر الجهود المخلصة لكافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة كل التحديات من أجل الوصول باليمن إلى آفاق رحبه يسودها الأمن والاستقرار في ظل الدولة المدنية الاتحادية.من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك ان تلك المحاولات البائسة لقوى التمرد والانقلاب والشر والظلام لن تثني الحكومة عن القيام بمهامها بل ستزيدها إصرارًا على الاضطلاع بمهامها الميدانية في عدن والمحافظات المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة تلك القوى الظلامية والانتصار لمشروع اليمن الاتحادي الجديد.