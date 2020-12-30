99311 إجمالي إصابات كورونا في الجزائر

قال الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 323 حالة إصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة في يوم واحد.وأضاف فورار- في مؤتمره الصحفي اليومي- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 99 ألفا و311 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2751 حالة وفاة.وأوضح أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 66 ألفا و855 حالة، بعد شفاء 305 حالات خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 43 مريضا بالعناية المركزة.وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.