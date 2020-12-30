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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:59 م
أم كلثوم
أم كلثوم
وائل توفيق
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حدثت بعض المواقف الطريفة والمثيرة في حفلات كوكب الشرق أم كلثوم، بعضها في حفلاتها داخل مصر والأخرى خارج البلاد.

وعن أحد المواقف الضاحكة، كان الصحفي صالح البهنساوي قد وصل متأخرًا، إلى حفل أم كلثوم الذي أقيم في سينما ريفولي، واقتحم الحفل بشكل لافت، وكانت كوكب الشرق تكره دخول الجمهور إلى حفلاتها متأخرًا بعد أن تبدأ الغناء، فقررت أن تعاقب "البهنساوي" حسبما نشرت مجلة "الكواكب" عام 1957.

وقالت: "يطولوك يا ليل ويقصروك يا ليل"، وعندما تصل للجملة تلقيها بطريقة خاصة وتنظر لصحفي الأهرام.

ونشرت صحيفة "أخبار اليوم" في عددها 4 مايو 1968 بعض المواقف الطريفة حدثت لأم كلثوم في عدد من حفلاتها في بعض الدول العربية.

وقفت حمامة بيضاء بجوار الميكروفون، ولم تتحرك من مكانها إلا بعد انتهاء كوكب الشرق أم كلثوم، من غناء أغنية "الأطلال".

وشنت صحيفة "الأيام" السياسية هجومًا على سيدة الغناء العربي عام 1968، واتهمتها بأنها تهربت من أجر تسجيل أغنية فات الميعاد والأطلال بالتلفزيون الكويتي، وسألها سكرتير الجريدة، ردت بشكل قوي بأنها لا تقرأ إلا الصحف التي تثق في أخبارها.

وحدثت في الكويت أيضًا موقف أخر عندما استقرت فراشة ملونة على صدر كوكب الشرق وهي تغني أغنية فات الميعاد، وظلت لمدة ساعة ونصف ولم تتحرك إلا بعد انتهاء الأغنية.

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