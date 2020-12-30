أم كلثوم نجيب محفوظ: عمرو سعد اشترى حقوق «أولاد حارتنا»

قالت أم كلثوم نجيب محفوظ، إن الفنان عمرو سعد اشترى حقوق رواية "أولاد حارتنا" للكاتب الكبير نجيب محفوظ.وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور": "تعاقدت مع عمرو سعد منذ الصيف الماضي على شراء حقوق الرواية لتحويلها لعمل درامي أو سينمائي".وتابعت: "هناك الكثير من الأعمال التي تعاقدت مؤخرًا على بيع حقوقها وستظهر تباعًا بعد أن يعلن المشترون عنها".