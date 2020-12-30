مدير «حياة كريمة»: توجيهات رئاسية بتوسيع نطاق المبادرة (حوار)



قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير برنامج «حياة كريمة» بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم توسيع النطاق الجغرافى للمبادرة، لتشمل ٢٠ محافظة، تضم أكثر من ١٥٠ مركزًا على مدار ٣ سنوات، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هناك رؤية أوسع واستهدافًا أكبر ومخصصات مالية لم يسبق لها مثيل لتطوير عمل المبادرة.

وأضاف «عبدالفتاح»، لـ«الدستور»، أن المرحلة الأولى من المبادرة ستبدأ فى يناير المقبل، وتضم ٥٠ مركزًا لخدمة ١٨ مليون نسمة، بميزانية تقدر بـ٥٠٠ مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم توفير شبكات للغاز الطبيعى، بالإضافة إلى الصرف الصحى والمياه، إلى جانب التمكين الاقتصادى للشباب، لإلحاقهم بسوق العمل وتسويق منتجاتهم. وذكر أن هناك قوافل صحية مخصصة لذوى الإعاقة، تستهدف الكشف المبكر عن الإعاقة للأطفال من سن صفر إلى ٥ سنوات، إلى جانب مساعدتهم فى التأهيل الحركى والدعم النفسى، وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية للمحتاجين.

■ ما المستهدف من مبادرة «حياة كريمة» خلال المرحلة المقبلة؟

- المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف القرى الأكثر احتياجًا منذ بداية ٢٠١٩، وعملت المبادرة فى ١٤٣ قرية خلال عامها الأول و٢٣٢ أخرى فى العام المالى الثانى، وصدرت توجيهات من الرئيس بتوسيع المبادرة لتشمل ٢٠ محافظة، هى: الجيزة والإسماعيلية وأسوان وأسيوط والأقصر والبحيرة وبنى سويف والدقهلية ودمياط وسوهاج والشرقية والغربية والفيوم والقليوبية وقنا وكفرالشيخ والمنوفية والمنيا والوادى الجديد، والإسكندريّة، لاحتوائها على مركز برج العرب، باعتباره ظهيرًا ريفيًا، ووفقًا لهذه التوجيهات، فإن هناك رؤية أوسع واستهدافًا أكبر ومخصصات مالية لم يسبق لها مثيل من قبل، فهذه المرحلة هى تطوير لفكرة «حياة كريمة».

ووفقًا لتوجيهات الرئيس، سيتم العمل فى المبادرة على ٣ سنوات، الأولى ستبدأ خلال ٢٠٢١، وسيتم العمل على مستوى المراكز وليس على مستوى القرى، بمعنى أنه يتم استهداف مركز بأكمله بكل الوحدات المحلية التابعة له بما تشمله من جميع القرى الموجودة وجميع العزب والكفور والنجوع القائمة فيها، وتستهدف المبادرة التوسع فى النطاق الجغرافى، وتتعمق فى التنفيذ من مستوى المركز إلى مستوى الوحدة المحلية لمستوى القرية ومستوى العزب والكفور والنجوع.

ويوجد فى مصر أكثر من ١٨٨ مركزًا، وفقًا للاحتياجات مع مراعاة الانتشار الجغرافى. وسيصل عدد القرى المستهدفة خلال ٣ سنوات إلى ٤٥٨٤ قرية، وسنعمل بنفس آلية التنفيذ، وبالتعاون مع مجموعة من الوزارات المعنية بملف البنية التحتية والمؤسسات الخدمية وغيرها، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه القرى حتى لا تكون هناك قرية أو مركز محروم من الخدمات الأساسية.

وخلال ٢٠٢١ سيتم العمل فى ٥٠ مركزًا يضمون ١٣٨١ قرية بـ٩٠٠ نجع وعزبة وكفر يسكنها ١٨ مليون نسمة، بما يقارب ربع المراكز الإدارية فى مصر، بتكلفة تقدر بـ٥٠٠ مليار جنيه بتمويل من الدولة المصرية.

■ ما الذى ستقدمه المبادرة للقرى المستهدفة؟

- سنعمل على تأهيل كل شوارع وطرق القرى حتى تصبح مأهولة ومرصوفة وآمنة، كما سيتم توفير شبكات مياه الشرب النقية للأسر الأولى بالرعاية، وتتولى الجمعيات الخيرية متابعة توصيل الخدمات لهم، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب، بالإضافة إلى تأهيل شبكات الصرف الصحى، وسنعمل أيضًا لأول مرة على توصيل شبكات للغاز الطبيعى، بالإضافة إلى تأهيل المؤسسات الخدمية، كالتعليم والصحة ومراكز الشباب والوحدات البيطرية، والمستشفيات، فالمبادرة هى مكون ضخم للتمكين الاقتصادى وسياسات الحماية الاجتماعية، وكل الخدمات المقدمة ستكون على مستوى القرى أو على مستوى العزب.

■ ماذا عن أبرز تدخلات المبادرة؟

- التدخلات عديدة، ومنها العمل على البنية التحتية، بمعنى أن أى قرية تحتاج إلى مدرسة أو حضانة سنبنيها، ولو هناك مدرسة تعانى من كثافة كبيرة داخل الفصول، سيتم توسيعها وتقليل هذه الكثافة، ثم يأتى الدور الاجتماعى من خلال تقسيم العمل على الوزارات لمجموعتين، وهناك مجموعة خاصة بالبنية التحتية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وهناك مجموعة خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق بين وزارة التضامن والقوى العاملة والتجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة «حياة كريمة» التى تولت عمليات التصالح على مخالفات البناء.

■ هناك تدخلات صحية مستهدفة؟

- هناك قوافل صحية مخصصة لذوى الإعاقة، وتستهدف الكشف المبكر عن الإعاقة للأطفال من سن صفر إلى ٥ سنوات، ولن يكون هناك طفل فى قرى «حياة كريمة»، إلا وسيتم الكشف عليه، ومن المستهدف إطلاق قوافل للكشف المبكر عن الإعاقات، وسنعمل على مساعدتهم فى التأهيل الحركى والدعم النفسى، كما سيتم توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية للمحتاجين، كما نستهدف أن يحصل ذوو الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة. كذلك سيتم تيسير قوافل للرمد، لاستهداف الكشف المبكر على الإعاقات البصرية، خاصة تلاميذ المدارس، وسيتم توزيع النظارات الطبية على الحالات التى تحتاج إليها، بالإضافة إلى إجراء جراحات لغير القادرين، بالتعاون مع وزارة الصحة.

ونستهدف العمل على توعية الأشخاص وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومنها العنف وعلاج ومكافحة الإدمان، بالإضافة إلى العمل على الحد من الزيادة السكنية من خلال برنامج «٢ كفاية»، وإطلاق قوافل طبية لتوفير كل وسائل تنظيم الأسرة للقرى، كما سنعمل على تحسين مؤشرات خصائص الإنسان من خلال التعليم وقوافل المدارس المجتمعية لتوفير فصول محو أمية للمتسربين من التعليم.

■ ما الذى تقدمه المبادرة للشباب؟

- هناك اهتمام بتدريب الشباب على الحرف والصناعات التى تساعدهم على الالتحاق بسوق العمل، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، حيث نستهدف أنشطة التمكين الاقتصادى لإنعاش نمو الاقتصاد المحلى على مستوى القرى أو على مستوى المراكز من خلال الشراكة مع كل الوزارات المعنية فى هذه المجموعة.

وهناك تدخلات متنوعة ومتعددة المستويات، بداية من مشروعات متناهية الصغر وحتى المساعدة فى نقل الأصول الإنتاجية، ومن يسعى لتنفيذ مشروع صغير سنساعده فى توفير أدوات إنتاج مشروعه، على سبيل المثال، من يرد توفير مشروع إنتاج دواجن سنساعده حتى يبدأ مشروعه، بالإضافة إلى توفير مشروعات متوسطة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الذى يقوم بالمساعدة فى دراسة الجدوى وتوفير القرض، كذلك مًن يحتاج لنشاط أكبر سنساعده فى توفير سلاسل قيمة السلعة، والتى تبدأ من عمليات توفير أدوات الإنتاج وصولًا إلى توصيلها للمستهلك، سواء على مستوى القرية وحتى توصيل وترويج الإنتاج والسلع الخاصة بالقرية وتوصيلها إلى المصانع الكبرى.

كما نستهدف من خلال المبادرة استغلال ثروات كل محافظة، لأن مناطق مصر تتميز بصناعات وحرف مختلفة من الإنتاج الزراعى والحيوانى، وهناك مناطق شهيرة بصناعة الفخار على سبيل المثال، ويأتى هنا دور المبادرة التى تعمل على إنعاش هذه الصناعة بمقابلة القائمين عليها وخلافه، وتوفير منافذ لتوزيع منتجاتهم، وهناك مناطق أخرى تشتهر بالحرف اليدوية ومناطق أخرى تشتهر بالإنتاج الزراعى وأخرى بالإنتاج الحيوانى، ومناطق مشهورة بزراعة الموالح والزيتون.

■ ما حجم ما تم استهدافه خلال المرحلة الأولى للمبادرة؟

- «حياة كريمة» كانت تعمل فى ١٠٠٠ قرية، وتم إنفاق ٣.٥ مليار جنيه فى السنة الأولى للمباردة على البنية التحتية، أما فى السنة الثانية فتم إنفاق ٩.٥ مليار جنيه.

وبالنسبة إلى التدخلات منذ انطلاق المبادرة وحتى ديسمبر الجارى، تم العمل فى ١١ محافظة، وتم استهداف ١٤٣ قرية، والأعداد المستهدفة لوصلات المياه عددها ٢٠١٤ وصلة وتم تنفيذ ١٧٩٠، أما وصلات الصرف الصحى المستهدفة فعددها ٨١٢ وصلة وتم تنفيذ ٦١٦ منها، ونستهدف تركيب أسقف بعدد ٨٣٦٢ سقفًا، وتم تركيب ٦٨١٤ سقفًا، ونستهدف رفع كفاءة ٧٢٧٣ منزلًا، وتم التنفيذ فى ٥٧٨٨ منزلًا، وكان من المستهدف تطوير ١٨ وحدة اجتماعية، وتم تطوير ١٠ وحدات، ووحدتين صحيتين، أما التدخلات الصحية، فنستهدف تيسير ١٢٦ قافلة بيطرية تم تنفيذ ٤٥ منها، أما القوافل الطبية فنستهدف ٢٨٤ قافلة، تم تنفيذ ٢٦٤ منها، ونستهدف تنفيذ ٢٢٧٧ عملية جراحية تم تنفيذ ١٤٤٩ منها، ونستهدف ٩٢٥٧ عملية عيون من إجمالى ٦٢٢٤، وتركيب ١١٢٩ جهازًا تعويضيًا تم تركيب ١٢٠٧ أجهزة منها، وتوفير ١٧٨٠١ نظارة من إجمالى ١٨٩٨٦ نظارة مستهدفة، وتطوير ٨ مدارس، أما التدخلات التعليمية، فتم تطوير ١٢ حضانة من إجمالى ٤٤ حضانة مستهدفة.

كم عدد الجمعيات الأهلية الشريكة فى المبادرة؟

- يتم العمل بالتعاون مع ٢٣ جمعية أهلية، والجمعيات شريكة فى التنفيذ، وأيضًا فى التمويل، وتسهم بنسبة من ١٥٪ إلى ٢٠٪ كنسبة تمويل، وهناك جمعيات أسهمت بنسبة ١٠٠٪، بمبالغ قاربت الـ٥ ملايين جنيه، كما أنها تعمل على توفير احتياجات القرى، وحصر الأسر المستحقة.

