إبرز إنجازات الرقابة على الصادرات والواردات في 2020

حقق قطاع الرقابة على الصادرات والواردات التابع لوزارة التجارة والصناعة عدد من الإنجازات خلال عام كورونا.وترصد «الدستور» في سطور أبرز تلك الإنجازات:• حصول معامل الهيئة بميناء دمياط على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" في مجالات تقدير وفحص متبقيات المبيدات لعدد 420 مبيد، فضلًا عن تجديد الاعتماد في مجال تقدير السموم الفطرية والمعادن الثقيلة والمُحليات الصناعية والمواد الحافظة في المنتجات الغذائية وايضًا الكشف عن فطر الأراجوت في الحبوب.• تجديد الاعتماد لمعامل الهيئة بفرع ميناء الادبية بالسويس في مجال تقدير المعادن الثقيلة والسموم الفطرية في الاغذية ومنتجاتها بفرع الهيئة بميناء الأدبية.• حصول وحدة الفحص يالهيئة على اعتماد "إيجاك" كجهة تفتيش من الفئة الأولى في مجال سحب العينات والفحص الظاهري لمنتجات قواطع التيار الكهربائي.• استقبال نحو 167 ألف و330 رسالة صناعية وغير صناعية منها 116 ألف و888 رسالة واردات صناعية منها 114 ألف و725 رسالة مقبولة و2163 رسالة مرفوضة، فضلًا عن استقبال 50 ألف و442 رسالة واردات غير صناعية منها 49 ألف و520 رسالة مقبولة و922 رسالة مرفوضة.• اعتماد وتجديد اعتماد 15 معمل غذائي وكيماوي وصناعي طبقًا للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 17025.• فحص 111543 عينة غذائية، و65497 عينة صناعية، و30459 عينة تعاقد• عدد عينات الرسائل الكيميائية الواردة من الخارج 56113 عينة.• إجراء عدد 25 ألف و426 تسجيلًا تجاريًا ما بين استخراج وتجديد وتعديل شملت سجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين والمكاتب وسجل مستلزمات الإنتاج والسمسرة العقارية.• متابعة إصدار 315494 شهادة منشأ طبقًا لبروتوكولات قواعد المنشأ بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية.• تدريب عدد 1122 متدرب في مجالات برامج مزاولة التصدير والاستيراد واللائحة الاستيرادية والأيزو والسلامة والصحة المهنية وغيرها من البرامج• افتتاح معمل متبقيات المبيدات والسموم بفرع الهيئة بمطار القاهرة.• افتتاح أول معمل مصرى لاختبار ترشيد استهلاك المياه وقدرة التحمل للخلاطات ومحابس المياه بفرع الهيئة بدمياط.• افتتاح غرفة حفظ الوثائق المركزية للهيئة بفرع السادس من أكتوبر.• توريد واستلام منظومة الإحصاء وتعديل البيانات Tera Data.• تسجيل الهيئة في برنامج سابر السعودى.• افتتاح معمل اختبارات البطاريات الحامضية بفرع الهيئة ببورسعيد.• افتتاح معمل اختبارات البطاريات الجافة بفرع الهية بدمياط.• إعادة تشغيل المعامل الغذائية والكيماوية بفرع الهيئة بأسوان.• افتتاح صالة التعامل مع الجمهور بالإدارة المركزية للتسجيلات التجارية بفرع الهيئة بمعروف.• تشغيل خدمة الحجز المسبق لخدمات التسجيلات التجارية على موقع الهيئة الإلكترونى.• تشغيل خدمة إدراج شهادات المنشأ عن طريق موقع الهيئة الإلكترونى عن طريق المصدرين.• إنشاء وتفعيل دور وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بالهيئة.