عصام زكريا يكتب: «كورونا» والسينما فى 2020.. من انتصر؟

غروب وشروق فى السينما المصرية

الصين الرابح الأعظم

هذا عام غريب فى كل شىء، ولعله الأغرب فى تاريخ السينما العالمية أيضًا. من كان يصدق أن تخسر هوليوود مكانتها وأرباحها من دور العرض السينمائية فى الولايات المتحدة وخارجها بهذا الشكل، أو أن تغيّر السينما الأمريكية لونها إلى الأسود بهذه الدرجة خلال عام واحد؟ ومن كان يصدق أن يحتل فيلم صينى المركز الأول فى إيرادات السينما العالمية؟ ومن يصدق أن تحصل مصر على السعفة الذهبية خلال واحد من أسوأ أعوامها فنيًا؟السينما المصرية فى أزمة.. كالعادة. ومتى لم تكن السينما المصرية فى أزمة؟ الجديد هو ظهور أسباب جديدة للأزمة على رأسها «كوفيد- ١٩» وانتشار المنصات الرقمية التى تعرض الأفلام عن طريق الإنترنت، بجانب المواقع العربية للأفلام المقرصنة التى شهدت ازدهارًا غريبًا خلال السنوات الماضية، وهى أسباب تضاف إلى صف طويل من المشاكل التى تواجه صناعة السينما المصرية مثل قلة دور العرض السينمائية وانحسار قدرتها على التوزيع الخارجى حتى فى البلاد العربية وضعف اقتصادياتها بشكل خاص، والحالة الاقتصادية الصعبة بشكل عام، وانتشار الوسائط الجديدة مثل الفضائيات والإنترنت والقرصنة ومنافسة السينما الأمريكية، بجانب ضعف المستوى الفنى الإبداعى والفكرى والتقنى للسينما المصرية مقارنة بالسينمات الأمريكية والعالمية.مع ذلك، رغم كل الظروف المعاكسة، وكالعادة أيضًا، لم تتوقف آلات صناعة السينما فى مصر عن الإنتاج كلية، فقد شهدت دور العرض السينمائية عرض عشرين فيلمًا مصريًا جديدًا، بجانب عدد مماثل من الأفلام التى أُنتجت ولم تُعرض لسبب أو لآخر، بل استطاعت أيضًا أن تحقق بعض النجاحات فى المهرجانات الدولية القليلة التى أُقيمت هذا العام.من بين العشرين فيلمًا التى نزلت إلى دور العرض لم تكن هناك أعمال تحقق الإيرادات القياسية التى حققتها أفلام مثل «الفيل الأزرق ٢» أو «أولاد رزق٢» أو «الممر» فى العام الماضى، وأقصى ما وصلت إليه نجاحات هذا العام كان «لص بغداد» الذى حقق ٣٣ مليون جنيه، و«الفلوس» الذى حقق ٤٨ مليونًا، وبعدهما بكثير يأتى «الغسالة» بـ١٥ مليونًا، ومن العجيب أن تجد أفلامًا لم تحقق سوى بضعة آلاف من الجنيهات، وهو شىء محبط للغاية.من ناحية المستوى الفنى لم يكن هناك أيضًا شىء قيّم يمكن أن يترك أثرًا أو ذكرى فى تاريخ السينما المصرية، وبالكاد ظهر بعض الأفلام الجيدة هى: «رأس السنة» إخراج محمد صقر، «بعلم الوصول» إخراج هشام صقر «كلاهما مخرجان جديدان، ولا أعرف هل هما شقيقان أم لا!»، و«يوم وليلة» إخراج أيمن مكرم و«صندوق الدنيا» إخراج عماد البهات.وعلى أى حال فإن هذه الأفلام، رغم جودتها النسبية، أو ربما بسبب ذلك، لم تحقق إيرادات تذكر، وأعلاها «رأس السنة» لم تزد إيراداته على ثلاثة ملايين جنيه.بجانب العشرين فيلمًا التى نزلت دور العرض بدأت هذا العام أولى تجارب الإنتاج السينمائى المخصص للعرض على المنصات فقط، دون المرور بدور العرض أولًا، وشهد هذا العام ثلاثة من هذه الأعمال هى «صاحب المقام» و«الحارث» و«خط الدم» التى أنتجتها وعرضتها منصة «شاهد».الأفلام الثلاثة، فى الحقيقة جاءت مخيبة للآمال، غير أن أولها، «صاحب المقام»، حظى بالنصيب الأكبر من الإعجاب. ويبدو أن المشكلة هى التعامل مع أفلام المنصات إنتاجيًا على طريقة أفلام «المقاولات» زمان، التى كانت تنتج أيضًا للعرض على شرائط الفيديو وليس دور العرض السينمائية، وكانت تعامل باعتبارها نوعًا أدنى، وأرخص تكلفة، وأقل فنية. ولكن ربما يجب على مسئولى المنصات أن ينظروا لإنتاج «نتفليكس» و«أمازون» و«أبل» حتى يتأكدوا أن الإنتاج للمنصات لا يختلف كثيرًا عن الإنتاج لدور العرض السينمائى، بل ربما يتميز عنه.٢٠٢٠ شهد أيضًا إنتاج أول فيلم تحريك طويل مصرى وهو «الفارس والأميرة» الذى استغرق صنعه ما يزيد على خمسة عشر عامًا، ورغم أن الفيلم جيد كخطوة على الطريق، وسينما التحريك هى المستقبل بالمناسبة، فإنه لم يحقق إيرادات تذكر، ولعله أكثر أعمال العام تضررًا من «كورونا».بجانب الأعمال السابقة، هناك عدد آخر من الأفلام التى شاركت فى مهرجانات دولية داخل وخارج مصر، مثل «سعاد» لأيتن أمين، و«قابل للكسر» لأحمد رشوان و«حظر تجول» لأمير رمسيس و«عنها» لإسلام العزازى.على كل حال، الأفلام الروائية ليست أفضل ما وصلت إليه السينما المصرية هذا العام، فقد استطاع الفيلم الوثائقى «عاش يا كابتن» الذى شارك فى عدة مهرجانات دولية كان آخرها «مهرجان القاهرة» الأخير أن يحقق نجاحًا كبيرًا.كذلك حقق الفيلمان القصيران «حنة ورد» و«ستاشر» نجاحات مبهرة، الأول عُرض فى عشرات المهرجانات التى أُقيمت هذا العام، والثانى حصل على «السعفة الذهبية» لأفضل فيلم قصير من مهرجان «كان»، علمًا بأن السينما المصرية لم تحصل على هذه السعفة إلا مرة واحدة ليوسف شاهين عن مجمل أعماله.من النجاحات المصرية أيضًا مشاركة ممثلين مصريين فى أفلام عالمية على رأسهم أحمد مالك فى الفيلم الأسترالى «حارس الذهب» وأمير المصرى فى الفيلم البريطانى «الأعراف»، الأول عُرض فى مهرجان «الجونة» والثانى فى مهرجان «القاهرة»، وهو ما يشير إلى مولد جيل من الممثلين الذين يمتلكون أدوات ومؤهلات الممثل العالمى، الذى يملك ملامح «عالمية» ويجيد اللغات الأجنبية ويستطيع التأقلم مع نظم العمل المختلفة، ولكن الملحوظة السلبية على ذلك أن كل الممثلين المصريين الذين شاركوا فى أفلام عالمية من عمر الشريف إلى أمير المصرى كانوا رجالًَا، إذا استثنينا سامية جمال وفاتن حمامة فى تجربتين لم تتكررا.حسب تقرير لمجلة «فارايتى» المتخصصة فى صناعة السينما، فقد خسرت صناعة السينما العالمية هذا العام ما يزيد على ٣٢ بليون دولار بمعدل نحو ٦٦٪ عن العام السابق، كما هبط الإنتاج السينمائى بمعدل نحو ٧٠٪، أما خسائر دور العرض السينمائية فأكثر من هذا المعدل بكثير.البلد الوحيد الذى شهد ارتفاعًا كبيرًا فى حجم الصناعة وسوق التوزيع هو الصين، التى تشهد منذ سنوات أكبر نسبة ارتفاع فى أعداد دور العرض السينمائية فى تاريخها، حيث يتم افتتاح مئات الآلاف من دور العرض الجديدة سنويًا. ويبدو أن البلد الذى خرج منه فيروس «كوفيد- ١٩» كان هو الأقل تأثرًا بالمرض على معظم المستويات، وهو ما يمكن أن نجده فى السينما. فقد وصلت عائدات السينما فى دور العرض الصينية خلال هذا العام إلى ٢٠٠ بليون دولار بارتفاع نحو خمسة أضعاف عن مثيلتها منذ خمس سنوات.ليست إيرادات التوزيع فقط، ولكن إيرادات الإنتاج أيضًا، حيث تقاسمت الأفلام الصينية ومعها الفيلم اليابانى «قاتل الشيطان» نصف قائمة أنجح عشرة أفلام فى ٢٠٢٠.احتلت الصين مركز الصدارة فى القائمة بفيلم «الثمانمائة»، الذى يروى فصلًا من مقاومة الاستعمار اليابانى للصين خلال الحرب العالمية الثانية، فى المركز الأول بإيرادات تزيد على ٤٧٢ مليون دولار، وجاء الفيلم الصينى «شعبى، أرضى» فى المركز الثانى بإيرادات تقترب من ٦٠٠ مليون دولار، ثم الفيلمان الأمريكيان «أولاد أشقياء مدى الحياة» و«عقيدة» فى المركزين الثالث والرابع، يليهما فيلم التحريك اليابانى «قاتل الشيطان» ثم فيلم التحريك الأمريكى «القنفذ سونيك» بينما تقاسمت الصين وأمريكا المراكز الأربعة الأخيرة. وهذه الأرقام تحدث لأول مرة فى التاريخ.من ناحية أخرى، اصطبغت السينما الأمريكية باللون الأسود فى عام شهد أكبر وأطول مظاهرات شهدتها أمريكا بسبب مقتل شاب أمريكى إفريقى على يد الشرطة، امتدت أسابيع فى الولايات المتحدة وبعض البلاد الأوروبية احتجاجًا على العنصرية، والغريب أن معظم الأفلام الأمريكية هذا العام يلعب بطولتها أصحاب البشرة السوداء، بداية من «أولاد أشقياء» الذى يلعب بطولته ويل سميث ومارتن لورانس، و«عقيدة» الذى يلعب بطولته جون ديفيد واشنطون إلى فيلم التحريك «سول» الذى تقدم فيه شركة «بيكسار» بطلًا أسود البشرة لأول مرة فى تاريخ الشركة، مرورًا بعشرات الأفلام الأخرى التى يصعب حصرها.ومن الصعب أن نصدق أن كل هذه الأفلام جاءت كرد فعل على ما يحدث فى الشارع، لأن صناعة الأفلام تستغرق سنين منذ أن يكتب الفيلم حتى يتم نزوله لدور العرض، وأعتقد أن غالبية هذه الأفلام كانت معدة قبل عام ٢٠٢٠، وهو ما يثبت مرة أخرى كيف تستبق هوليوود الأحداث بالرصد السليم للشارع وللظواهر الاجتماعية والعلمية فى بداياتها.